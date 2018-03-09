FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Financials
March 9, 2018 / 12:01 PM / a day ago

BRIEF-Nyesa Is In Talks To Sign Contract With Spanish Investment Group

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Nyesa Valores Corporacion SA:

* SAYS CO AND ITS SHAREHOLDERS IN TALKS TO SIGN A CONTRACT WITH SPANISH INVESTMENT GROUP

* SAYS CAPITAL INCREASE TO BE NON-CASH, VIA INCORPORATION OF REAL ESTATE ASSETS LOCATED IN SPAIN‍​

* SAYS CAPITAL INCREASE SUBJECT TO INVESTOR ACCEPTING NEW VALUATION OF ASSETS, PRELIMINARY VALUE ABOVE 17 MILLION EUROS

* SEES SHARE ISSUE PRICE IN CAPITAL INCREASE OF 0.06 EUR/SHARE‍​

* SAYS AS A RESULT OF SHARE CAPITAL INCREASE THE INVESTOR TO REACH BELOW 13 PERCENT STAKE IN COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.