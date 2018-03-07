FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Russia
The Trump Effect
Commodities
Environment
Detained in Myanmar
Reuters Investigates
Commentary
March 7, 2018 / 11:46 AM / a day ago

BRIEF-Obsidian Energy Keeps 2018 Guidance Unchanged

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Obsidian Energy Ltd:

* OBSIDIAN ENERGY ANNOUNCES YEAR END 2017 FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS AND PROPOSED COMMON SHARE CONSOLIDATION

* OBSIDIAN ENERGY LTD - Q4 2017 PRODUCTION WAS 31,447 BOE PER DAY, 10 PERCENT HIGHER THAN PREVIOUS YEAR, ADJUSTED FOR A&D

* OBSIDIAN ENERGY LTD - WILL PROPOSE A CONSOLIDATION OF OUTSTANDING COMMON SHARES AT UPCOMING ANNUAL AND GENERAL MEETING

* OBSIDIAN ENERGY LTD - TOTAL 2018 GUIDANCE REMAINS UNCHANGED

* OBSIDIAN ENERGY LTD - PROPOSED CONSOLIDATION OF SHARES IS IN A 3:1 RATIO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.