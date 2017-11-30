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BRIEF-Ofcom Publishes Its Final Statement On Narrowband Market Review
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#Technology, Media and Telecommunications
November 30, 2017 / 10:09 AM / in a day

BRIEF-Ofcom Publishes Its Final Statement On Narrowband Market Review

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Office of Communications

* OFCOM- HAS TODAY PUBLISHED ITS FINAL STATEMENT ON NARROWBAND MARKET REVIEW

* OFCOM - OUR FINAL DECISIONS MEAN THAT WHERE COMPETITION IS NOT WORKING EFFECTIVELY, REGULATION WILL APPLY FOR PERIOD 1 DECEMBER 2017 TO 31 MARCH 2021

* UK‘S OFCOM - DECIDED TO REGULATE BT AND (IN THE HULL AREA) KCOM IN 3 WHOLESALE ACCESS MARKETS: WHOLESALE ANALOGUE FIXED TELEPHONE LINES,

* UK‘S OFCOM - ALSO DECIDED TO REGULATE TWO MARKETS THAT ENABLE THE DELIVERY OF DIGITAL TELEPHONE SERVICES TO BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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