FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ohr Pharmaceutical Announces Efficacy Results From The Mako Study In Wet-Amd
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
deals
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
world
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
January 5, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-Ohr Pharmaceutical Announces Efficacy Results From The Mako Study In Wet-Amd

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Ohr Pharmaceutical Inc:

* OHR PHARMACEUTICAL ANNOUNCES EFFICACY RESULTS FROM THE MAKO STUDY IN WET-AMD

* OHR PHARMACEUTICAL INC - ‍TOPLINE DATA FROM MAKO STUDY DID NOT MEET ITS PRIMARY EFFICACY ENDPOINT​

* OHR PHARMACEUTICAL INC - “WE ARE VERY DISAPPOINTED WITH OUTCOME OF MAKO STUDY”

* OHR PHARMACEUTICAL INC - ‍INTEND TO EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES TO “MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE”​

* OHR PHARMA - SUBJECTS RECEIVING SQUALAMINE COMBINATION THERAPY ACHIEVED MEAN GAIN OF 8.33 LETTERS FROM BASELINE VERSUS 10.58 FROM LUCENTIS MONOTHERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.