FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-OK Zimbabwe says HY pretax profit up 124.2 pct to $7.0 mln‍​
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
the week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
How Saudi Crown Prince purged royal family rivals
saudi arabia
How Saudi Crown Prince purged royal family rivals
In 'Fiji-on-Rhine', islanders stress climate risks
environment
In 'Fiji-on-Rhine', islanders stress climate risks
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
November 10, 2017 / 7:36 AM / Updated a day ago

BRIEF-OK Zimbabwe says HY pretax profit up 124.2 pct to $7.0 mln‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - OK ZIMBABWE LTD:

* SAYS HY REVENUE IMPROVED BY 22.6% TO $268.0 MILLION FROM $218.6 MILLION IN PRIOR YEAR‍​

* SAYS HY PROFIT BEFORE TAX OF $7.0 MILLION WAS 124.2 PERCENT UPON PRIOR YEAR’S $3.1 MILLION

* RECOMMENDED INTERIM DIVIDEND OF 0.20 CENTS PER SHARE TO BE PAID TO SHAREHOLDERS ON OR ABOUT DEC 1

* SAYS REFURBISHMENT WORK IS CONTINUING AND WILL SOON BE COMPLETED ON AT LEAST FOUR STORES BEFORE END OF FINANCIAL YEAR Source: bit.ly/2jhLGpN Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.