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March 9, 2018 / 1:30 PM / a day ago

BRIEF-Old Dominion Freight Line Announces Planned Executive Leadership Team Transition

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:

* OLD DOMINION FREIGHT LINE ANNOUNCES PLANNED EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM TRANSITION

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - GREG C. GANTT TO BECOME CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - DAVID S. CONGDON TO BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - EARL E. CONGDON TO BECOME SENIOR EXECUTIVE CHAIRMAN

* OLD DOMINION FREIGHT LINE - EFFECTIVE MAY 16, DAVID CONGDON TO SUCCEED CURRENT EXECUTIVE CHAIRMAN EARL CONGDON Source text for Eikon: Further company coverage:

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