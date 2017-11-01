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November 1, 2017 / 7:07 AM / in a day

BRIEF-Old Mutual ‍OML strategic minority shareholding in Nedbank​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - OLD MUTUAL PLC

* ‍STRATEGIC MINORITY SHAREHOLDING TO BE RETAINED IN NEDBANK GROUP TO UNDERPIN ONGOING COMMERCIAL RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES HAS BEEN AGREED AT 19,9%

* ‍19,9% SHAREHOLDING WILL BE HELD BY OML, WHICH WILL HAVE A PRIMARY LISTING ON JSE AND A SECONDARY LISTING ON LONDON STOCK EXCHANGE.​

* ‍OML WILL BE LISTED ON BOTH EXCHANGES AT EARLIEST OPPORTUNITY IN 2018 FOLLOWING PUBLICATION OF OLD MUTUAL PLC‘S 2017 FULL-YEAR RESULTS ANNOUNCEMENT.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Ben Martin)

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