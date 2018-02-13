BRIEF-OnDeck Q4 Earnings Per Share $0.07

Feb 13 (Reuters) - On Deck Capital Inc:
* ONDECK REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* SEES FULL YEAR 2018 GROSS REVENUE BETWEEN $370 MILLION AND $382 MILLION
* SEES FULL YEAR 2018 ADJUSTED NET INCOME BETWEEN $16 MILLION AND $28 MILLION
* SEES Q1 2018 GROSS REVENUE BETWEEN $86 MILLION AND $90 MILLION
* SEES Q1 2018 ADJUSTED NET INCOME BETWEEN $1 MILLION AND $5 MILLION
* “LOOKING AHEAD TO 2018, WE EXPECT TO DRIVE DOUBLE DIGIT LOAN GROWTH”
* QTRLY NET REVENUE WAS $42.1 MILLION, UP 159% VERSUS PRIOR YEAR PERIOD
* QTRLY GROSS REVENUE INCREASED TO $87.7 MILLION, UP 7% YEAR-OVER-YEAR DRIVEN PRIMARILY BY HIGHER INTEREST INCOME Source text for Eikon: Further company coverage: