FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
Markets News
March 2, 2018 / 8:26 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Onesmart International Education Group Ltd FIles For U.S IPO Of Up To $300 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Onesmart International Education Group Ltd

* ONESMART INTERNATIONAL EDUCATION GROUP LTD ILES FOR U.S IPO OF UP TO $300 MILLION – SEC FILING

* ONESMART INTERNATIONAL EDUCATION GROUP LTD SAYS APPLIED FOR LISTING OF CO’S ADSS ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER SYMBOL“ONE.”​

* ONESMART INTERNATIONAL EDUCATION GROUP LTD SAYS MORGAN STANLEY, UBS INVESTMENT BANK, DEUTSCHE BANK SECURITIES ARE UNDERWRITERS TO IPO

* ONESMART INTERNATIONAL EDUCATION GROUP LTD SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text - (bit.ly/2FfOeOD)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.