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BRIEF-‍Ontario Teachers' enters new investment partnership at Bristol And Birmingham Airports​
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October 31, 2017 / 4:36 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-‍Ontario Teachers' enters new investment partnership at Bristol And Birmingham Airports​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - Ontario Teachers Pension Plan:

* ONTARIO TEACHERS’ STRIKES NEW INVESTMENT PARTNERSHIP AT BRISTOL AND BIRMINGHAM AIRPORTS​

* WILL ALONG WITH AUSTRALIA‘S NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION AND SUNSUPER SUPERANNUATION FUND WILL BECOME INVESTMENT PARTNERS IN BRISTOL AIRPORT AND BIRMINGHAM AIRPORT

* ‍FOLLOWING COMPLETION, ONTARIO TEACHERS’, TCORP AND SUNSUPER WILL OWN 70.0%, 15.0% AND 15.0% OF BRISTOL AIRPORT

* FOLLOWING COMPLETION, ONTARIO TEACHERS’, TCORP AND SUNSUPER WILL OWN 33.8%, 7.2% AND 7.2% OF BIRMINGHAM AIRPORT RESPECTIVELY.​ Source text for Eikon:

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