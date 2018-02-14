BRIEF-Orbotech Q4 Earnings Per Share $1.14

Feb 14 (Reuters) - Orbotech Ltd:
* ORBOTECH REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.87
* SEES Q1 GROSS MARGIN TO BE IN RANGE OF 47.0%-47.5%
* COMPANY EXPECTS FULL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 12%-14%, COMPARED TO 2017
* SAYS EXPECTS FULL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 12%-14%, COMPARED TO 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85, REVENUE VIEW $255.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $236.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: