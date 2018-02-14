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February 14, 2018 / 11:07 AM / a day ago

BRIEF-Orbotech Q4 Earnings Per Share $1.14

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Orbotech Ltd:

* ORBOTECH REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.87

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.14

* Q4 REVENUE $256.9 MILLION VERSUS $215 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE $235 MILLION TO $250 MILLION

* SEES Q1 GROSS MARGIN TO BE IN RANGE OF 47.0%-47.5%

* COMPANY EXPECTS FULL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 12%-14%, COMPARED TO 2017

* SAYS EXPECTS FULL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 12%-14%, COMPARED TO 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85, REVENUE VIEW $255.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $236.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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