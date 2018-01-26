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January 26, 2018 / 6:39 PM / 3 days ago

BRIEF-Orient Paper Announces Temporary Suspension Of Production Due To Mandated Restriction On Natural Gas Supply

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Orient Paper Inc:

* ORIENT PAPER, INC. ANNOUNCES TEMPORARY SUSPENSION OF PRODUCTION DUE TO MANDATED RESTRICTION ON NATURAL GAS SUPPLY

* ORIENT PAPER - ‍ RESTRICTION IS IN ACCORDANCE WITH SECOND HIGHEST ALERT OVER SUPPLY SHOCK OF NATURAL GAS WHICH HAS BEEN IN PLACE SINCE NOV 27, 2017​

* ORIENT PAPER -‍TEMPORARY SUSPENSION OF PRODUCTION WILL IMPACT CO‘S CURRENT CORRUGATING MEDIUM PAPER, OFFSET PRINTING PAPER AND TISSUE PAPER OPERATIONS​

* ORIENT PAPER - ‍SUSPENSION OF PRODUCTION EXPECTED TO LAST INTO FEBRUARY, 2018, WHEN COMPANY EXPECTS RESTRICTION TO BE EASED​

* ORIENT PAPER SAYS IS GOING TO IMPLEMENT EQUIPMENT MAINTENANCE DURING TEMPORARY SUSPENSION OF PRODUCTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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