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#Consumer Products & Retail News
February 8, 2018 / 6:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Orkla Q4 adjusted EBIT beats forecast

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Orkla Asa:

* ORKLA Q4 ADJUSTED EBIT NOK ‍1,443​ MILLION (REUTERS POLL NOK 1.31 BILLION)

* ORKLA Q4 PRETAX RESULT NOK ‍1,309​ MILLION (REUTERS POLL NOK 1.31 BILLION)

* ORKLA PROPOSES 2017 DIVIDEND OF NOK ‍2.60​ PER SHARE (ON TOP OF THE ALREADY PAID OUT NOK 5 PER SHARE RELATED TO SAPA SALE)

* ORKLA ASA: IN THE MARKETS IN WHICH ORKLA HAS A PRESENCE, GROWTH IS STILL EXPECTED TO REMAIN MODERATE IN THE COMING YEARS‍​

* ORKLA AIMS TO DELIVER ORGANIC GROWTH THAT AT LEAST MATCHES MARKET GROWTH AND GROWTH IN ANNUAL EBIT (ADJUSTED.) OF 6–9% IN BRANDED CONSUMER GOODS IN THE PERIOD 2016–2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

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