BRIEF-Orkla Q4 adjusted EBIT beats forecast

Feb 8 (Reuters) - Orkla Asa:
* ORKLA Q4 ADJUSTED EBIT NOK 1,443 MILLION (REUTERS POLL NOK 1.31 BILLION)
* ORKLA Q4 PRETAX RESULT NOK 1,309 MILLION (REUTERS POLL NOK 1.31 BILLION)
* ORKLA PROPOSES 2017 DIVIDEND OF NOK 2.60 PER SHARE (ON TOP OF THE ALREADY PAID OUT NOK 5 PER SHARE RELATED TO SAPA SALE)
* ORKLA ASA: IN THE MARKETS IN WHICH ORKLA HAS A PRESENCE, GROWTH IS STILL EXPECTED TO REMAIN MODERATE IN THE COMING YEARS
* ORKLA AIMS TO DELIVER ORGANIC GROWTH THAT AT LEAST MATCHES MARKET GROWTH AND GROWTH IN ANNUAL EBIT (ADJUSTED.) OF 6–9% IN BRANDED CONSUMER GOODS IN THE PERIOD 2016–2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)