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BRIEF-Orphazyme announces intention to launch IPO
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October 24, 2017 / 6:28 AM / a day ago

BRIEF-Orphazyme announces intention to launch IPO

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - ORPHAZYME APS (IPO-ORPH.CO)‍​

* ANNOUNCES INTENTION TO LAUNCH AN INITIAL PUBLIC OFFERING

* THE INTENDED IPO IS EXPECTED TO CONSIST OF AN ISSUE OF NEW SHARES TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY 600 MILLION DANISH CROWNS

* THE TOTAL OFFER SIZE WILL BE ANNOUNCED IN CONNECTION WITH THE PUBLICATION OF A PROSPECTUS BY THE COMPANY‍​

* IS CURRENTLY OWNED BY NOVO HOLDINGS A/S, COÖPERATIVE AESCAP VENTURE I U.A., SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND II K/S, ORPHA POOLING B.V. AND OTHERS SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Copenhagen newsroom)

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