FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 days ago
BRIEF-Orsero to buy other 50 pct in its JV Hermanos Fernández López
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
Venezuela crushes small anti-Maduro uprising
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
July 27, 2017 / 4:43 PM / 10 days ago

BRIEF-Orsero to buy other 50 pct in its JV Hermanos Fernández López

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - ORSERO SPA:

* SIGNS AGREEMENT WITH GRUPO FERNÁNDEZ TO BUY 50 PERCENT IN HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ

* WHOLLY OWNED UNIT GF DISTRIBUZIONE ALREADY OWNS REMAINING 50 PERCENT IN HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ

* PURCHASE VALUE OF 50 PERCENT IN HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ IS EUR 19 MILLION

* FINALIZES ACQUISITION OF 50 PERCENT STAKES IN JOINT VENTURES FRUTTITAL FIRENZE AND GALANDI

* SEES ACQUISITIONS TO BRING INCREASE IN NET REVENUE OF EUR 220 MILLION ON A YEARLY BASIS

* ACQUISITIONS WERE FINALIZED WITH VALUATION OF EUR 11.4 MILLION FOR 50 PERCENT IN FRUTTITAL FIRENZE AND EUR 2.9 MILLION FOR 50 PERCENT IN GALANDI Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.