FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ose Immunotherapeutics Presents New Data Analysis About Ose-127
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
December 19, 2017 / 7:57 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Ose Immunotherapeutics Presents New Data Analysis About Ose-127

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA:

* OSE IMMUNOTHERAPEUTICS PRESENTS NEW DATA ANALYSIS SUPPORTING CONTINUED DEVELOPMENT OF OSE-127 IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

* OSE-127 SHOWN TO HAVE SIGNIFICANT POTENTIAL IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (IBD)

* OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY.

* ‍OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.