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March 2, 2018 / 8:57 AM / a day ago

BRIEF-OTP eyes two new countries for acquisitions, sees problems in Romania - CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - OTP Bank CEO Sandor Csanyi tells press conference:

* ACQUISITIONS ARE A PRIORITY OVER DIVIDEND, IF A SUITABLE TARGET PRESENTED ITSELF OTP WOULD EVEN RAISE CAPITAL TO ACQUIRE, BUT NO SUCH TARGET EVIDENT NOW

* SEES PROBLEMS AROUND 2017 ACQUISITION OF ROMANIAN BANCA ROMANEASCA, REGULATORY APPROVAL PENDING FOR A LONG TIME, WE HAVE“BAD FEELINGS” ABOUT OUTCOME

* OTP HAS TWO NEW EUROPEAN COUNTRIES“IN FOCUS” WHERE IT MAY ACQUIRE WHERE IT IS NOT YET PRESENT, ONE IS“A LITTLE MORE THAN IN FOCUS” - CEO Further company coverage: (Reporting by Marton Dunai)

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