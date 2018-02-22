BRIEF-Oxford Metrics Says Trading Slightly Ahead Of Market Expectations For Full Year

Feb 22 (Reuters) - Oxford Metrics Plc:
* GROUP IS TRADING SLIGHTLY AHEAD OF MARKET EXPECTATIONS AT THIS STAGE FOR FULL YEAR ENDING SEPTEMBER 2018
* CONTINUES TO MAKE PROGRESS AGAINST 5 -YEAR STRATEGIC PLAN ANNOUNCED IN 2016, TO DOUBLE PROFITS AND TRIPLE RECURRING REVENUE OVER FIVE-YEAR TIMEFRAME
* GROUP CONTINUES TO BE SECOND HALF WEIGHTED IN TERMS OF REVENUE AND REMAINS ENCOURAGED BY STRONG PIPELINES BUILDING ACROSS BUSINESS
* BOARD REMAINS CONFIDENT OF GROUP‘S PROSPECTS FOR YEAR.
* RETIREMENT FROM BOARD OF GROUP FOUNDER AND NON-EXECUTIVE DIRECTOR, DR JULIAN MORRIS Source text for Eikon: Further company coverage: