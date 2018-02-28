BRIEF-Pacira Pharmaceuticals Reports Q4 GAAP EPS Of $0.11

Feb 28 (Reuters) - Pacira Pharmaceuticals Inc:
* PACIRA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38
* SEES 2018 EXPAREL NET PRODUCT SALES OF $300 MILLION TO $310 MILLION
* SEES 2018 NON-GAAP GROSS MARGINS OF 70% TO 72%
* SEES 2018 NON-GAAP RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSE OF $50 MILLION TO $60 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.10, REVENUE VIEW $79.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)