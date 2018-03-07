BRIEF-Paddy Power Betfair ‍FY earnings up 18 pct, beats guidance

March 7 (Reuters) - Paddy Power Betfair Plc:
* UNDERLYING EBITDA UP 18% TO £473M, HIGHER THAN OUR PREVIOUS GUIDANCE RANGE
* FINAL DIVIDEND OF 135P PER SHARE, RESULTING IN TOTAL DIVIDENDS FOR YEAR UP 21 PERCENT
* CONTINUED STRONG CASH GENERATION, WITH UNDERLYING FREE CASH FLOW UP 57% TO £395M
* EUROPEAN PLATFORM INTEGRATION COMPLETED IN JANUARY 2018 AND RESOURCES NOW FOCUSED ON DEVELOPING CUSTOMER FACING PRODUCTS
* TARGETING LEVERAGE OF BETWEEN 1X AND 2X NET DEBT TO EBITDA IN MEDIUM TERM TO IMPROVE EFFICIENCY OF GROUP’S CAPITAL STRUCTURE
* ADDITIONAL C.£20M INVESTMENT IN MARKETING AND CUSTOMER PROPOSITION PLANNED IN 2018 TO BOOST PADDY POWER BRAND IN UK, BETFAIR IN INTERNATIONAL MARKETS
* NEW FINANCIAL YEAR HAS STARTED AS 2017 ENDED, WITH SPORTING RESULTS FAVOURING BOOKMAKERS
* SUSTAINED PERIOD OF BOOKMAKER FRIENDLY RESULTS HAS, HOWEVER, SIGNIFICANTLY AFFECTED CUSTOMER ACTIVITY Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)