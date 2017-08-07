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BRIEF-Paddy Power Betfair says Breon Corcoran will step down as CEO
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#Consumer Products & Retail News
August 7, 2017 / 6:13 AM / in 2 months

BRIEF-Paddy Power Betfair says Breon Corcoran will step down as CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 7 (Reuters) - PADDY POWER BETFAIR PLC:

* ‍ANNOUNCE THAT PETER JACKSON WILL BECOME GROUP‘S NEW CEO​

* BREON CORCORAN WILL STEP DOWN AS CEO

* ‍REPORT REVENUE GROWTH OF 9% AND UNDERLYING EBITDA GROWTH OF 21% FOR SIX MONTHS ENDED JUNE 30​

* SAYS WILL ALSO CONFIRM THAT TRADING IS IN LINE WITH EXPECTATIONS FOR SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2017

* SAYS WILL PROVIDE GUIDANCE FOR FULL YEAR 2017 UNDERLYING EBITDA, INCLUDING IMPACT OF ACQUISITION OF DRAFT, OF BETWEEN £445M AND £465M Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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