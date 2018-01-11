FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Pandora Expects ‍Group EBITDA Margin In Period 2018-2022 To Be Around 35%​
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 11, 2018 / 7:42 AM / 2 days ago

BRIEF-Pandora Expects ‍Group EBITDA Margin In Period 2018-2022 To Be Around 35%​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - PANDORA:

* PRESENTS 2022 STRATEGY AT CAPITAL MARKETS DAY

* - AMBITION TO INCREASE REVENUE ANNUALLY IN PERIOD 2018-2022 WITH 7-10% IN LOCAL CURRENCY

* - MAINTAINING A SOLID EBITDA MARGIN OF AROUND 35% BEGINNING FROM 2018

* - WILL SIGNIFICANTLY GROW RINGS, EARRINGS AND NECKLACES & PENDANTS AND AIMS TO GENERATE AROUND 50% OF REVENUE FROM THOSE CATEGORIES BY 2022

* - EXPECTS TO ADD AROUND NET 200 CONCEPT STORES ANNUALLY IN 2018-2022

* SAYS ‍CAPEX , IN PERIOD 2018-2022, AS A PERCENTAGE OF ANNUAL REVENUE IS EXPECTED TO BE AROUND 5%​

* TO ‍SPEND MORE THAN DKK 2.5 BILLION ON MARKETING, CORRESPONDING TO AROUND 8% OF REVENUE.​

* ‍GROUP REVENUE , IN PERIOD 2018-2022, IS EXPECTED TO INCREASE ANNUALLY WITH 7-10% IN LOCAL CURRENCY​

* SAYS ‍GROUP EBITDA MARGIN, IN PERIOD 2018-2022, IS EXPECTED TO BE AROUND 35%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.