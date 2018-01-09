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BRIEF-Par Pacific Holdings To Acquire Cenex Zip Trip Retail Locations In Washington And Idaho
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#Mergers & Acquisitons - Americas
January 9, 2018 / 9:21 PM / a day ago

BRIEF-Par Pacific Holdings To Acquire Cenex Zip Trip Retail Locations In Washington And Idaho

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Par Pacific Holdings Inc:

* PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. TO ACQUIRE CENEX® ZIP TRIP RETAIL LOCATIONS IN WASHINGTON AND IDAHO

* PAR PACIFIC HOLDINGS INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $70 MILLION PLUS AGREED VALUE OF INVENTORY AT CLOSING

* PAR PACIFIC HOLDINGS INC - ‍ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE 33 CENEX ZIP TRIP CONVENIENCE STORES FROM CHS INC​

* PAR PACIFIC HOLDINGS - DEAL ANTICIPATED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ADJUSTED EARNINGS PER SHARE

* PAR PACIFIC HOLDINGS - ‍ANTICIPATES ADJUSTED EBITDA FROM ACQUIRED STORES TO BE ABOUT $7.0 MILLION TO $7.5 MILLION IN FIRST FULL YEAR OF OPERATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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