FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Backstory
Autos
Sport
Entertainment
#Financials
January 23, 2018 / 7:14 AM / a day ago

BRIEF-Paragon Banking Says Q1 2018 Buy-To-Let Investments ‍342.9​ Mln Pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Paragon Banking Group Plc:

* Q1 2018 BUY-TO-LET INVESTMENTS ‍342.9​ MILLION POUNDS VERSUS 185.2 MILLION POUNDS A YEAR-AGO

* ‍GROUP CONTINUES TO SEE GOOD PROGRESS IN EACH OF ITS BUSINESS LINES AND CONTINUES TO TRADE IN LINE WITH EXPECTATIONS​

* ‍UNAUDITED CET1 RATIO OF 15.6% AT 31 DECEMBER 2017​

* ‍“OUR DISCIPLINE OVER PRICING AND RISK IN A HIGHLY COMPETITIVE MARKET RESULTED IN NO NEW DEALS COMPLETING FOR IDEM CAPITAL DURING QUARTER”​

* QTRLY ‍NEW LENDING UP 65% COMPARED TO Q1 2017 AT £469.8 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.