BRIEF-Paref Triple NAV At Dec. 31 At EUR 95.7 Per Share

Feb 14 (Reuters) - PAREF SA:
* PROPOSED CASH DIVIDEND OF €3 PER SHARE FOR THE FISCAL YEAR 2017
* FY NET RESULT OF EUR 8.3 MN (-20%)
* FOR FY 2017: NET RENTAL INCOME OF €8.3 MN VERSUS €8.7 MN IN 2016 (-4%)
* FOR FY 2017: LOAN TO VALUE AT A HISTORICAL LOW OF 23% VERSUS 36% (-13 POINTS)
* FY CURRENT OPERATING RESULT EUR 7.5 MILLION VERSUS EUR 8.7 MILLION YEAR AGO
* AIMS AT IMPLEMENTING DISTRIBUTION POLICY REPRESENTING BETWEEN 65% AND 75% OF RECURRING RESULT OVER NEXT YRS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)