BRIEF-Parker Reports Q2 Adjusted Earnings Per Share $2.15

Feb 1 (Reuters) - Parker-Hannifin Corp:
* HAS REVISED GUIDANCE FOR EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS TO RANGE OF $7.38 TO $7.78 PER SHARE
* PARKER-HANNIFIN - FORECASTED 2018 EARNINGS REFLECT NET ONE-TIME ADJUSTMENT IN INCOME TAX EXPENSE OF $224.5 MILLION, OR $1.65PER SHARE RECORDED IN Q2 2018
* PARKER-HANNIFIN - FORECASTED 2018 EARNINGS REFLECT EXPECTED BUSINESS REALIGNMENT EXPENSES OF ABOUT $58 MILLION & CLARCOR COSTS TO ACHIEVE OF ABOUT $52 MILLION
* PARKER-HANNIFIN - RECOGNIZED NET ONE-TIME ADJUSTMENT TO INCOME TAX EXPENSE OF $224.5 MILLION, OR $1.65PER SHARE RELATED TO U.S. TAX REFORM IN QUARTER
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.78 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: