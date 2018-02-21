FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Banks
Syria
Winter Olympics
The Trump Effect
Health
Entertainment
The Wider Image
February 21, 2018 / 9:42 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Parsley Energy Qtrly Earnings Per Share $0.20

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Parsley Energy Inc:

* PARSLEY ENERGY ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS; ANNOUNCES OFFICER PROMOTIONS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.30

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY NET PRODUCTION AVERAGED 80.3 MBOE PER DAY, UP 12% VERSUS 3Q17

* QTRLY NET OIL PRODUCTION INCREASED 9% QUARTER-OVER-QUARTER AND 69% YEAR-OVER-YEAR

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.20

* SEES 2018 ANNUAL NET TOTAL PRODUCTION 98-108 MBOE/D

* SEES 2018 ANNUAL NET OIL PRODUCTION 65-70 MBO/D

* SEES 2018 TOTAL DEVELOPMENT EXPENDITURES $1,350 MILLION - $1,550 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.