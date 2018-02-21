BRIEF-Parsley Energy Qtrly Earnings Per Share $0.20

Feb 21 (Reuters) - Parsley Energy Inc:
* PARSLEY ENERGY ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS; ANNOUNCES OFFICER PROMOTIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET PRODUCTION AVERAGED 80.3 MBOE PER DAY, UP 12% VERSUS 3Q17
* QTRLY NET OIL PRODUCTION INCREASED 9% QUARTER-OVER-QUARTER AND 69% YEAR-OVER-YEAR
* SEES 2018 ANNUAL NET TOTAL PRODUCTION 98-108 MBOE/D
* SEES 2018 ANNUAL NET OIL PRODUCTION 65-70 MBO/D
* SEES 2018 TOTAL DEVELOPMENT EXPENDITURES $1,350 MILLION - $1,550 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: