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March 9, 2018 / 12:40 PM / a day ago

BRIEF-Party City Reports Q4 Earnings Per Share $1.58

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Party City Holdco Inc:

* PARTY CITY ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.58

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.80 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $2.44 BILLION TO $2.49 BILLION

* SEES 2018 BRAND COMPARABLE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 1%

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.83, REVENUE VIEW $2.46 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PARTY CITY HOLDCO - QTRLY TOTAL REVENUES $789.6 MILLION VERSUS $749.3 MILLION

* Q4 REVENUE VIEW $781.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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