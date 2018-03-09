BRIEF-Party City Reports Q4 Earnings Per Share $1.58

March 9 (Reuters) - Party City Holdco Inc:
* PARTY CITY ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.80 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 BRAND COMPARABLE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 1%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.83, REVENUE VIEW $2.46 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PARTY CITY HOLDCO - QTRLY TOTAL REVENUES $789.6 MILLION VERSUS $749.3 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $781.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: