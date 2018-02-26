BRIEF-Pattern Energy To Enter Japan Market With Series Of Transactions

Feb 26 (Reuters) - Pattern Energy Group Inc:
* PATTERN ENERGY TO ENTER JAPAN MARKET WITH ACQUISITION OF PROJECTS AND A MODEST INVESTMENT IN DEVELOPMENT
* PATTERN ENERGY GROUP INC - CASH PURCHASE PRICE FOR 122 MW TSUGARU PROJECT IS APPROXIMATELY $194.0 MILLION
* PATTERN ENERGY GROUP INC - DEALS TO ACQUIRE 206 MEGAWATTS OF OWNED CAPACITY IN PROJECTS FROM PATTERN ENERGY GROUP LP AND GREEN POWER INVESTMENTS
* PATTERN ENERGY GROUP INC - ADDITIONAL INVESTMENT IN PATTERN ENERGY GROUP 2 LP TO FUND ACQUISITION OF A CONTROLLING INTEREST IN GPI
* PATTERN ENERGY - TSUGARU PROJECT DEAL TO BE FINANCED SUCH THAT NO CORPORATE CAPITAL FROM CO IS REQUIRED UNTIL COMMENCEMENT OF COMMERCIAL OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: