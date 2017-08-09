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BRIEF-Paul Hartmann H1 ‍consolidated net income flat at EUR 45.4 million ​
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August 9, 2017 / 6:12 AM / 5 days ago

BRIEF-Paul Hartmann H1 ‍consolidated net income flat at EUR 45.4 million ​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - PAUL HARTMANN AG

* ‍H1 SALES REVENUES OF EUR 1,006.8 MILLION AND EXCEEDED PRIOR-YEAR FIGURE BY 3.4%​

* H1 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) WERE SLIGHTLY LOWER AT EUR 65.4 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 68.6 MILLION)

* H1 ‍CONSOLIDATED NET INCOME OF EUR 45.4 MILLION IS AT SAME LEVEL AS LAST YEAR (EUR 45.3 MILLION)​

* ‍STILL PREDICTS THAT IN CURRENT YEAR IT WILL ACHIEVE MODERATE GROWTH IN SALES REVENUES AND ALSO A MODERATE RISE IN EBIT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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