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February 14, 2018 / 10:43 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Paulson & Co Inc UPS SHARE STAKE IN HORIZON PHARMA PLC, CAESARS ENTERTAINMENT CORP

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Paulson & Co Inc:

* PAULSON & CO INC TAKES SHARE STAKE OF 2 MILLION SHARES IN CENTURYLINK INC - SEC FILING‍​

* PAULSON & CO UPS SHARE STAKE IN HORIZON PHARMA PLC BY 41.1 PERCENT TO 7.9 MILLION ‍​

* PAULSON & CO UPS SHARE STAKE IN CAESARS ENTERTAINMENT CORP BY 30.0 PERCENT TO 18.7 MILLION SHARES ‍​

* PAULSON & CO INC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DEC 31, 2017 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPT 30, 2017 ‍​ Source text for quarter ended Dec 31, 2017 - bit.ly/2EuwXlq Source text for quarter ended Sept 30, 2017 - bit.ly/2BuvVD4

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