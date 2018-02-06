BRIEF-Paycom Software Reports Q4 GAAP Earnings Per Share $0.22

Feb 6 (Reuters) - Paycom Software Inc:
* PAYCOM SOFTWARE, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS
* FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018, CO SEES TOTAL REVENUES IN RANGE OF $150 MILLION TO $152 MILLION
* FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018, CO SEES ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $74 MILLION TO $76 MILLION
* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES TOTAL REVENUES IN RANGE OF $541 MILLION TO $543 MILLION
* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $213 MILLION TO $215 MILLION.
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24, REVENUE VIEW $113.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $150.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $542.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: