FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
Bonds News
February 13, 2018 / 1:20 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Paycom Software Says Entered Into A Senior Secured Revolving Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Paycom Software Inc:

* PAYCOM SOFTWARE INC - ON FEB 12, CO ENTERED INTO A SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT AGREEMENT

* PAYCOM SOFTWARE SAYS REVOLVING CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY IN TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF $50 MILLION - SEC FILING

* PAYCOM SOFTWARE SAYS FACILITY IS SCHEDULED TO MATURE ON FEB 12, 2020

* PAYCOM SOFTWARE INC SAYS THE $50 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY MAY BE INCREASED TO UP TO $100 MILLION Source text: (bit.ly/2Enszo6) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.