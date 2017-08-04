BRIEF-Paysafe reaches deal on cash offer by Blackstone, CVC funds

Aug 4 (Reuters) - PAYSAFE GROUP PLC :
* CO, PI UK BIDCO ANNOUNCE THEY REACHED DEAL ON TERMS OF RECOMMENDED CASH OFFER TO BE MADE BY BIDCO FOR PAYSAFE
* UNDER TERMS OF ACQUISITION, EACH PAYSAFE SHAREHOLDER WILL BE ENTITLED TO RECEIVE: 590 PENCE IN CASH PER PAYSAFE SHARE
* ACQUISITION VALUES ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF PAYSAFE AT APPROXIMATELY £2.96 BILLION
* PI UK BIDCO IS NEWLY-INCORPORATED CO JOINTLY-OWNED BY FUNDS MANAGED BY BLACKSTONE AND FUNDS MANAGED AND/OR ADVISED BY CVC
* PI TOPCO LIMITED ENTERED INTO SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH SPECTRUM GLOBAL LIMITED, WHEREBY PAYSAFE'S UNIT TO BE SOLD TO SPECTRUM GLOBAL SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: