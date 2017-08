June 8 (Reuters) - POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH SA

* NATIONALE-NEDERLANDEN OFE AND NATIONALE-NEDERLANDEN DFE RAISED STAKE TO 7.81 PERCENT IN COMPANY‍​

* BEFORE TRANSACTION NATIONALE-NEDERLANDEN OFE AND NATIONALE-NEDERLANDEN DFE DID NOT OWN COMPANY SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)