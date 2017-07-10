FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-PCI Biotech: extension of preclinical research collaboration agreement
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 10, 2017 / 6:20 AM / a month ago

BRIEF-PCI Biotech: extension of preclinical research collaboration agreement

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - PCI BIOTECH HOLDING ASA:

* REG-PCI BIOTECH: EXTENSION OF PRECLINICAL RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT WITH A TOP-10 LARGE PHARMA COMPANY

* ANNOUNCED THAT THEY ARE EXTENDING PRECLINICAL RESEARCH COLLABORATION WITH AN UNDISCLOSED TOP-10 PHARMA COMPANY, INITIATED IN SEPTEMBER 2015

* EXTENDED EVALUATION PERIOD SPANS OVER SIX MONTHS, UNTIL END OF 2017, AND MAY BE FURTHER EXTENDED

* PHARMA COMPANY IS ONE OF GLOBAL LEADERS IN NUCLEIC ACID THERAPEUTICS

* COMPANIES WILL EVALUATE DATA GENERATED IN THIS RESEARCH COLLABORATION AND EXPLORE POTENTIAL FOR A FURTHER PARTNERSHIP BASED ON THIS OUTCOME Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.