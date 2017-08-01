BRIEF-Pendragon HY pretax profit up 9.7 pct

Aug 1 (Reuters) - Pendragon Plc
* "BELIEVE THAT WE CAN ACHIEVE AT LEAST DOUBLE DIGIT GROWTH IN USED REVENUE IN 2017"
* "OUR ASPIRATION OVER FIVE YEARS IS TO DOUBLE OUR USED VEHICLE REVENUE"
* IN H2, WILL MAKE FURTHER ADJUSTMENTS TO PRICING TO MAINTAIN NEW HIGHER LEVEL OF VOLUME AND ENRICH MARGIN
* ANTICIPATE PERFORMANCE FOR 2017 WILL BE IN LINE WITH EXPECTATIONS
* H1 USED REVENUE GROWTH, UP 20.9% ON A LIKE FOR LIKE BASIS
* H1 UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX UP 9.7% TO 48.5 MILLION STG Source text for Eikon: Further company coverage: