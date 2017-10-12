BRIEF-PENGROWTH ANNOUNCES FINALIZATION OF AGREEMENTS TO AMEND FINANCIAL COVENANTS

Oct 12 (Reuters) - Pengrowth Energy Corp:
* PENGROWTH ANNOUNCES SIGNIFICANT DEBT REPAYMENT AND FINALIZATION OF AGREEMENTS WITH BANK SYNDICATE AND NOTEHOLDERS TO AMEND FINANCIAL COVENANTS
* FINALIZED AGREEMENTS AMEND EXISTING FINANCIAL COVENANTS EFFECTIVE FOR QUARTER ENDING SEPT 30 THROUGH TO & INCLUDING QUARTER ENDING SEPT 30, 2019
* TERMS OF AMENDING DEALS IS EXPECTED TO PROVIDE CO WITH “FINANCIAL FLEXIBILITY&RUNWAY TO RESTRUCTURE REMAINING DEBT WITH COVENANT LIGHT DEBT”
* HAS PREPAID ALL OF ITS OUTSTANDING TERM NOTES DUE IN 2018
* CREDIT LIMIT UNDER CREDIT FACILITY TO BE REDUCED TO CDN $330 MILLION AFTER COMPLETION OF DISPOSITION OF CO‘S REMAINING SWAN HILLS ASSETS
* FINALIZED AGREEMENTS REDUCE CREDIT LIMIT UNDER CREDIT FACILITY TO C$400 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: