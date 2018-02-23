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February 23, 2018 / 1:11 PM / a day ago

BRIEF-Perpetual Energy Reports Qtrly Realized Revenue $25.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Perpetual Energy Inc:

* PERPETUAL ENERGY INC. REPORTS STRONG FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* PERPETUAL ENERGY QTRLY AVERAGE PRODUCTION OF 11,765 BOE/D, UP 14% FROM Q3

* PERPETUAL ENERGY QTRLY REALIZED REVENUE $25.5 MILLION, UP 23 PERCENT FROM Q3

* PERPETUAL ENERGY INC - QTRLY ADJUSTED FUNDS FLOW $0.21/SHARE

* PERPETUAL ENERGY INC SEES Q1 PRODUCTION TO AVERAGE CLOSE TO 13,300 BOE/D

* PERPETUAL ENERGY - FORECASTS AVERAGE ANNUAL PRODUCTION GROWTH OF 17 PERCENT TO ABOUT 11,500 BOE/D FOR 2018

* PERPETUAL ENERGY INC - ANTICIPATES TO EXIT 2018 AT APPROXIMATELY 10,700 BOE/D

* PERPETUAL ENERGY INC - FORECASTS 2018 ADJUSTED FUNDS FLOW OF $33 TO $37 MILLION ($0.56/SHARE TO $0.62/SHARE) Source text for Eikon: Further company coverage:

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