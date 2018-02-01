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February 1, 2018 / 10:08 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Petroquest Energy Announces Sale Of Gulf Of Mexico Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Petroquest Energy Inc:

* PETROQUEST ENERGY ANNOUNCES SALE OF GULF OF MEXICO ASSETS; 2017 ESTIMATED PROVED OIL AND GAS RESERVES AND PRODUCTION

* PETROQUEST ENERGY INC - IN CONNECTION WITH SALE, CO EXPECTS TO RECEIVE A CASH REFUND OF APPROXIMATELY $10.3 MILLION

* PETROQUEST ENERGY - ESTIMATED Q4 PRODUCTION, INCLUDING SOLD ASSETS, TOTALED ABOUT 8.6 BCFE, OR 93.7 MMCFE PER DAY VERSUS GUIDANCE OF 91-95 MMCFE/D

* PETROQUEST ENERGY - AS A RESULT OF THE SOLD ASSETS, HAS ELIMINATED AN ABOUT $35.4 MILLION UNDISCOUNTED ABANDONMENT LIABILITY FROM LONG-TERM OBLIGATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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