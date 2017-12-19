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BRIEF-Pfenex Earns $18.5 Million In Milestones And Updates Worldwide License And Option Agreement With Jazz Pharma
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December 19, 2017 / 1:12 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Pfenex Earns $18.5 Million In Milestones And Updates Worldwide License And Option Agreement With Jazz Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Pfenex Inc:

* PFENEX EARNS $18.5 MILLION IN MILESTONES AND UPDATES WORLDWIDE LICENSE AND OPTION AGREEMENT WITH JAZZ PHARMACEUTICALS

* PFENEX INC - UNDER AMENDED AGREEMENT, PFENEX WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE AN ADDITIONAL $43.5 MILLION IN AMENDMENT FEE AND DEVELOPMENT MILESTONE PAYMENTS

* PFENEX INC - AMENDMENT OF 2016 DEAL THAT GRANTED JAZZ PHARMA RIGHTS TO DEVELOP & COMMERCIALIZE MULTIPLE EARLY STAGE HEMATOLOGY PRODUCT CANDIDATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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