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BRIEF-Pfizer Announces Updated Progression-Free Survival Results
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#Regulatory News - Americas
December 6, 2017 / 12:43 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Pfizer Announces Updated Progression-Free Survival Results

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Pfizer Inc:

* UPDATED DATA FROM PHASE 3 TRIAL OF IBRANCE® (PALBOCICLIB) PLUS LETROZOLE IN ER+, HER2- METASTATIC BREAST CANCER CONFIRM IMPROVEMENT IN PROGRESSION-FREE SURVIVAL

* - UPDATED DATA CONSISTENT WITH RESULTS FROM PRIMARY ANALYSIS FOR PALOMA-2

* SAYS ‍OVERALL SURVIVAL DATA WERE NOT YET MATURE AT TIME OF THIS UPDATED PFS ANALYSIS​

* - UPDATED DATA DEMONSTRATE THAT COMBINATION OF IBRANCE PLUS LETROZOLE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 44 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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