FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
January 30, 2018 / 4:40 PM / a day ago

BRIEF-Pfizer CEO Says No Pressure To Immediately Do Deals

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Pfizer Inc:

* PFIZER SEES $2 BILLION IMPACT OF PATENT EXPIRATIONS EACH YEAR THROUGH 2020

* PFIZER CEO SAYS REVIEWING CAPITAL ALLOCATION PLANS UNDER NEW TAX CODE

* PRIZER SAYS ABOUT $24 BILLION CEILING ON REPATRIATION OF OVERSEAS CASH IN 2018

* PFIZER CFO SAYS EXPECTS TO SUSTAIN ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE OF ABOUT 17 PERCENT PER YEAR GOING FOREWARD

* PFIZER CEO SAYS NO PRESSURE TO IMMEDIATELY DO DEALS, HAS CAPACITY TO DO BOTH SMALL AND LARGE DEALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Bill Berkrot)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.