BRIEF-Phumelela Gaming And Leisure says FY HEPS 167,96 cents​

Oct 6 (Reuters) - Phumelela Gaming And Leisure Ltd
* FY HEADLINE EARNINGS PER SHARE IN CONSTANT CURRENCY UP 30% TO 214,34 CENTS
* DECLARED A FINAL GROSS CASH DIVIDEND FROM INCOME RESERVES OF 70 CENTS PER SHARE
* AS A RESULT OF LOSSES INCURRED IN ITS LOCAL TOTE AND HORSERACING OPERATIONS, GROUP HAS EMBARKED UPON AN COST SAVING INITIATIVE
* GROUP HAS MADE OFFERS OF EARLY RETIREMENT AND VOLUNTARY RETRENCHMENT TO ALL STAFF AT ITS LOCAL TOTE AND HORSERACING OPERATIONS
* BOARD HAS APPROVED A LUMP-SUM SPEND OF UP TO R30 MILLION ON COST REDUCTION INITIATIVE.
* THE LUMP SUM WILL BE CHARGED TO AND FORM PART OF COSTS IN DETERMINING GROUP‘S EARNINGS PER SHARE FOR YEAR ENDING 31 JULY 2018.
* “SOUTH AFRICAN TRADING CONDITIONS REMAIN CHALLENGING” Source text for Eikon: Further company coverage: