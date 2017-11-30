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BRIEF-Pierre Et Vacances Issues 100 Million Euro Convertible Bond
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#Consumer Products & Retail News
November 30, 2017 / 6:52 AM / a day ago

BRIEF-Pierre Et Vacances Issues 100 Million Euro Convertible Bond

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - PIERRE ET VACANCES SA:

* PIERRE ET VACANCES : ISSUANCE OF NET SHARE SETTLED BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (ORNANES) DUE APRIL 1ST, 2023 FOR A NOMINAL AMOUNT OF APPROXIMATELY €100 MILLION

* ‍PROPOSED CONCURRENT REPURCHASE OF OUTSTANDING ORNANES DUE OCTOBER 1ST, 2019 VIA A REVERSE BOOKBUILDING PROCESS​

* ‍ORNANES WILL BEAR INTEREST AT AN ANNUAL NOMINAL RATE COMPRISED BETWEEN 1.25% AND 2.00%​

* ISSUE PREMIUM OF BETWEEN 30% AND 35% OVER REFERENCE SHARE PRICE ON REGULATED MARKET OF EURONEXT IN PARIS​

* ‍ORNANES WILL BE ISSUED AT PAR AT LATEST ON DECEMBER 6(TH), 2017​

* WILL BE REDEEMED AT PAR ON APRIL 1(ST), 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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