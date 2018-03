March 1 (Reuters) - PIHLAJALINNA OYJ:

* PIHLAJALINNA ACQUIRES THE MAJORITY OF SUOMEN YKSITYISET HAMMALÄÄKÄRIT OY’S SHARES

* ‍TRANSACTION WILL BE COMPLETED ON 15 MARCH 2018​