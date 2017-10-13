BRIEF-Pittards says ‍devaluation in currency will have no adverse effects on trading performance​

Oct 13 (Reuters) - PITTARDS PLC:
* NOTES THAT WITH EFFECT 11 OCTOBER 2017 ETHIOPIAN GOVERNMENT HAS DEVALUED ITS CURRENCY BY 15%
* DEVALUATION IN CURRENCY WILL HAVE NO ADVERSE EFFECTS ON COMPANY‘S TRADING PERFORMANCE
* THERE WILL BE SOME ADVERSE BALANCE SHEET ADJUSTMENTS ARISING ON CONSOLIDATION OF ETHIOPIAN ASSETS AT YEAR END
* CURRENTLY ESTIMATED THAT THESE ADJUSTMENTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY £1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)