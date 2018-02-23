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February 23, 2018 / 5:44 AM / a day ago

BRIEF-Planet.Fr FY Revenue Up At EUR 8.2‍​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - PLANET.FR SA:

* FY REVENUE EUR 8.2‍​ MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO

* FY NET INCOME EUR 1.4 MILLION VERSUS EUR 1.9 MILLION YEAR AGO

* FY ADVERTISING REVENUE EUR 6.8‍​ MILLION VERSUS EUR 6.4 MILLION YEAR AGO

* SEES IN 2018 AMOUNT OF INVESTMENTS AT SAME LEVEL AS THAT OF 2017‍​

* TARGETS IN 2018 GROWTH SUPERIOR TO THAT OF THE MARKET‍​

* WILL PROPOSE AT NEXT AGM TO CHANGE NAME TO PLANET MEDIA SA

* FY GROSS OPERATING INCOME EUR 3.5‍​ MILLION VERSUS EUR 2.7 MILLION YEAR AGO

* TARGETS IN 2018 CONTINUED GROWTH OF ABSOLUTE VALUE OF ITS GROSS OPERATING INCOME

* PROPOSES DIVIDEND OF 0.08 EUR PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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