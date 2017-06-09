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BRIEF-PLATINUM GROUP METALS LTD REPORTS ON MASEVE MINE OPERATIONS
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June 9, 2017 / 2:08 PM / 2 months ago

BRIEF-PLATINUM GROUP METALS LTD REPORTS ON MASEVE MINE OPERATIONS

Reuters Staff

1 Min Read

June 9 (Reuters) - Platinum Group Metals Ltd:

* PLATINUM GROUP METALS - DURING MAY 2017 MASEVE MINE PRODUCED APPROXIMATELY 2,480 OUNCES OF PLATINUM, PALLADIUM, RHODIUM AND GOLD IN CONCENTRATE

* PLATINUM GROUP METALS - IS IN DISCUSSIONS WITH ITS LENDERS FOR WAIVERS OF MINIMUM WORKING CAPITAL PROVISIONS AND IS ACTIVELY PURSUING FURTHER FUNDING

* PLATINUM GROUP METALS LTD - ADDITIONAL WORKING CAPITAL WILL BE REQUIRED TO MAINTAIN ITS COVENANTS WITH ITS LENDERS AND TO CONTINUE ITS OPERATIONS

* PLATINUM GROUP METALS LTD - FINANCING METHODS IN CONSIDERATION BY COMPANY INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO SALE OF ASSETS, DEBT OR EQUITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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