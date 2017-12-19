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BRIEF-PlayAGS Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln – SEC Filing
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December 19, 2017 / 7:17 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-PlayAGS Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln – SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) -

* PLAYAGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* PLAYAGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “AGS”

* PLAYAGS INC SAYS CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK SECURITIES, JEFFERIES, MACQUARIE CAPITAL ARE AMONG UNDERWRITERS TO THE IPO

* PLAYAGS INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, NOMURA, STIFEL, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY ARE ALSO AMONG THE UNDERWRITERS TO THE IPO

* PLAYAGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon:

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